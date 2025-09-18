Midyat Belediyesi'nden Park Yenileme Çalışmaları

Midyat Belediyesi, ilçedeki parkları daha modern ve kullanışlı hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ulucami Mahallesi'nde bulunan Hacı Ömer Özel Göl Parkı'nda kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında spor aletlerinin montajı tamamlanırken, oturma grupları onarıldı, kullanılamaz durumda olanlar ise yenileriyle değiştirildi.

Çocuk oyun grupları bakım ve onarımdan geçirilirken, park çevresindeki demirlikler de yenilendi.

Parkın çeşitli bölümleri mavi, sarı ve turuncu renklerle boyanarak daha canlı bir görünüme kavuştu.

Ayrıca ağaçların budanmasıyla park, daha sağlıklı ve düzenli bir yapıya kavuşturuldu.

Ekipler tarafından detaylı temizlik yapılarak park halkın hizmetine sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, her mahallede güvenli ve huzurlu alan oluşturduklarını belirtti.

Şahin, şunları kaydetti:

"Amacımız, Midyat'ın her mahallesinde çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, vatandaşlarımızın huzurla vakit geçirebileceği yeşil alanlar oluşturmak. Mevcut parklarımızı yenileyip güzelleştirerek, açık havada spor yapma ve keyifli zaman geçirme imkanlarını artırıyoruz. Hacı Ömer Özel Göl Parkı'nın yenilenmiş hali tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun."