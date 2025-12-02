Haberler

Saldırıya uğrayan "MIDVOLGA-2" isimli gemi Sinop açıklarına ulaştı

Saldırıya uğrayan 'MIDVOLGA-2' isimli gemi Sinop açıklarına ulaştı
Güncelleme:
Rusya'dan Gürcistan'a giderken Karadeniz'de uluslararası sularda saldırıya uğrayan MIDVOLGA-2 isimli gemi, Türk kara sularına girerek Sinop açıklarına ulaştı. Gemi 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirdi.

Rusya'dan Gürcistan'a seyir halindeyken Karadeniz'de uluslararası sularda saldırıya uğrayan "MIDVOLGA-2" isimli gemi, Sinop açıklarına ulaştı.

Uluslararası sularda 80 mil açıkta saldırıya uğrayan "MIDVOLGA-2" isimli gemi, kıyıya gelmek için hareket etti. Türk kara sularına girdikten sonra Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerinin refakat ettiği gemi, Sinop açıklarında 3 numaralı demir sahasına ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop'a doğru seyir etmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
