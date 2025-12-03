MHP'li Özdemir'den, Üniversitelilere Elektronik Cihazlarda Ötv Muafiyeti Teklifi

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, üniversite öğrencilerinin satın alacakları elektronik cihazların fiyatı ve menşeine bakılmaksızın, iki yıl kullanım şartıyla Özel Tüketim Vergisi'nden tamamen muaf tutulmalarına dair kanun teklifini TBMM'ye sunduklarını bildirdi.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerinin elektronik cihaz alımlarını kapsayan yeni düzenleme için TBMM'ye kanun teklifi sunduklarını açıkladı.

İsmail Özdemir, daha önce cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımlarında belirli koşullarla uygulanan vergi indiriminin hayata geçirildiğini hatırlatarak, yeni teklifin bu uygulamanın kapsamının genişletilmesini içerdiğini belirtti.

Özdemir teklife ilişkin, "TBMM'ye sunduğumuz yeni kanun teklifimiz ile yine üniversite öğrencisi genç kardeşlerimizin alacakları elektronik cihazlarda herhangi bir kısıtlama olmaksızın, yani fiyatlarına ve menşeine bakılmaksızın ve iki yıl kullanmaları şartıyla Özel Tüketim Vergisi'nden tamamen muaf tutulmalarına dair kanun teklifimizi meclise sunduk. Teklifimizin kanunlaşması için MHP olarak gayretimizi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.