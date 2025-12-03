Haberler

MHP'li Özdemir'den, Üniversitelilere Elektronik Cihazlarda Ötv Muafiyeti Teklifi

Güncelleme:
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, TBMM'ye üniversite öğrencilerinin elektronik cihaz alımlarında Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulmalarına dair yeni bir kanun teklifi sundu. Teklif, öğrencilerin cihazların fiyatı ve menşeine bakılmaksızın iki yıl kullanmaları şartıyla vergi muafiyeti sağlayacak.

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, üniversite öğrencilerinin satın alacakları elektronik cihazların fiyatı ve menşeine bakılmaksızın, iki yıl kullanım şartıyla Özel Tüketim Vergisi'nden tamamen muaf tutulmalarına dair kanun teklifini TBMM'ye sunduklarını bildirdi.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerinin elektronik cihaz alımlarını kapsayan yeni düzenleme için TBMM'ye kanun teklifi sunduklarını açıkladı.

İsmail Özdemir, daha önce cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımlarında belirli koşullarla uygulanan vergi indiriminin hayata geçirildiğini hatırlatarak, yeni teklifin bu uygulamanın kapsamının genişletilmesini içerdiğini belirtti.

Özdemir teklife ilişkin, "TBMM'ye sunduğumuz yeni kanun teklifimiz ile yine üniversite öğrencisi genç kardeşlerimizin alacakları elektronik cihazlarda herhangi bir kısıtlama olmaksızın, yani fiyatlarına ve menşeine bakılmaksızın ve iki yıl kullanmaları şartıyla Özel Tüketim Vergisi'nden tamamen muaf tutulmalarına dair kanun teklifimizi meclise sunduk. Teklifimizin kanunlaşması için MHP olarak gayretimizi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
