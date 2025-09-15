MHP Milletvekili Musa Küçük'ten Gümüşhane'ye Yönelik Projeler

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, takip ettikleri çalışmaların kentin lehin sonuçlanması için gayret gösterdiklerini söyledi.

Küçük, Süleymaniye Mahallesi'ndeki Zeki Kadirbeyoğlu Konağı'nda düzenlediği basın toplantısında, Gümüşhane'nin 6. bölge teşvikleriyle güçleneceğini belirtti.

Kentte çağrı merkezlerinin açılmasıyla ilgili girişimler yaptıklarını aktaran Küçük, bu girişimlerin yeni yılda sonuç vermesini beklediklerini ifade etti.

Eski hastane alanının sağlık merkezi ve diş hastanesine dönüştürüleceğini bildiren Küçük, şunları kaydetti:

"Doktor sayımız önceki yıllara göre oldukça iyi durumda. Eski hastanenin olduğu yere diş hastanesi ve sağlık merkezi olarak açınca o bölge rahatlayacak, yeniden canlanacak. Altıncı bölgeyle birlikte tekrar geriye dönüşler başlayacak. Yılbaşından sonra o fark görülecek. OSB'ye ciddi yatırım aldık. OSB'yi büyütmeye de başladılar. Gerçekten iyi ve güzel gidiyoruz. Beş yılda çıkan kırsal kalkınma desteklerini biz bir yılda çıkarttık."

Kentteki turizm potansiyelini öne çıkarmak için yapılması planlanan çalışmalara değinen Küçük, Süleymaniye Mahallesi'nde yeni restorasyon çalışmaları yapılacağını ve Santa Harabeleri için ciddi bir proje yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

Küçük, AK Parti Milletvekili Celalettin Köse ile ortak hareket ederek Gümüşhane'ye vizyon kazandırmak için gayret ettiklerini kaydetti.