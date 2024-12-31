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MHP Milletvekili Musa Küçük'ten Gümüşhane'de Basın Toplantısı

MHP Milletvekili Musa Küçük'ten Gümüşhane'de Basın Toplantısı
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MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, kentteki otelde düzenlediği basın toplantısında yeni yıl temennilerini paylaştı ve Gümüşhane için yapılacakları anlattı.

Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, basın toplantısı düzenledi.

Kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan MHP Milletvekili Küçük, yeni yılın Türkiye'ye hayır getirmesi temennisinde bulundu.

Küçük, yaz mevsiminde 45 günde 282 köy ziyareti yaptıklarını anımsatarak, gerçekleştirilen gezilerde not aldıkları talepleri bakanlara ilettiklerini ifade etti.

Küçük, "AK Parti Milletvekili Celalettin Köse ile uyum içinde çalışıyoruz ve kentimiz için önemli konularla ilgili istişare halindeyiz." dedi.

Milletvekili Küçük, yeni sezonla birlikte daha güzel işlere imza atmak istediklerini belirterek, "Gümüşhane'de istihdamı artırmak için yeni hamleler içerisinde olacağız." dedi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
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