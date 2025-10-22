MHP Kırklareli İl Teşkilatı, Genel Başkanı Bahçeli'yi Ziyaret Etti

MHP Kırklareli İl Teşkilatı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Şaban Savaşan, MYK üyesi Büşra Cin ve teşkilat mensupları Bahçeli'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, Savaşan ve Cin tarafından Bahçeli'ye dokuma seccade hediye edildi.

KTSO Başkanı Ilık'a ziyaret

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Şahin de Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası ile uyum içerisinde çalıştıklarını belirtti.