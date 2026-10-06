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MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun, hal esnafını ziyaret edip sorunları dinledi

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MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, Diyarbakır Gıda, Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafın sorun ve taleplerini dinledi. Özcoşkun, satışların iyi olduğunu, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin ticarete olumlu yansıdığını ve her ay esnafı ziyaret edeceklerini belirtti.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, Diyarbakır Gıda, Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Özcoşkun, beraberindeki İl Yönetim Kurulu üyeleriyle gerçekleştirdiği ziyarette hal esnafının sorun ve taleplerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özcoşkun, esnafın satışlarının iyi olduğunu ve "Terörsüz Türkiye" sürecinin ticarete olumlu yansıdığını söyledi.

Esnafın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye selam ve teşekkürlerini ilettiğini belirten Özcoşkun, "Bundan sonra sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman esnafımızın yanında olacağız. Her ay ziyaret ederek sorunlarını dinleyeceğiz." dedi.

Özcoşkun ve beraberindeki heyet, ziyaret kapsamında Sebze Hali Derneği'ni de ziyaret ederek dernek yönetimiyle görüştü.

Kaynak: AA
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