MHP'li Özdemir: Tüm Vatandaşların İmplant Tedavisinin SSK Tarafından Karşılanmasını İçeren Kanun Teklifimizi TBMM'ye Sunduk

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, ağız ve diş sağlığı kapsamında ihtiyaç duyulan implant tedavisinin yerli üretim olarak Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından karşılanması için kanun teklifini TBMM'ye sundu.

(TBMM) - MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, tüm vatandaşların ağız ve diş sağlığı kapsamında ihtiyaç duydukları implant tedavisi için yerli üretim ve en fazla dört adet olmak üzere yapılacak tüm uygulamaların Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından karşılanmasını içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, tüm vatandaşların ağız ve diş sağlığı kapsamında ihtiyaç duydukları implant tedavisi için yerli üretim ve en fazla dört adet olmak üzere yapılacak tüm uygulamaların Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından karşılanmasını içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını duyurdu. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık alanında yaptığı yatırımlarla dünyada son derece yüksek bir seviyeye çıkan ülkemiz, sağlık hizmetlerinde vatandaşımıza sunduğu imkanlarla da başarılı bir hizmet veriyor. İmkanlarımızın artması, sosyal politikalarımızın niteliğinin daha da arttırılmasına olanak tanıyor. Bilhassa emekli vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden daha geniş bir kapsamda yararlanabilmeleri için hamdolsun gerekli kaynaklarımız da var. MHP olarak TBMM'ye sunduğumuz kanun teklifi ile başta emeklilerimizin durumunu düşünerek tüm vatandaşlarımız için ağız ve diş sağlığı kapsamında ihtiyaç duydukları 'İmplant Tedavisi' için yerli üretim ve en fazla dört adet olmak üzere yapılacak tüm uygulamaların Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından karşılanmasını önerdik."

Kaynak: ANKA / Güncel
