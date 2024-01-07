MHP Adana İl Başkanlığı Dostluk Maçı Düzenledi

MHP Adana İl Başkanlığınca, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla dostluk maçı organize edildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre dostluk maçı, Pınar Mahallesi'ndeki bir halı sahada gerçekleştirildi.

Karşılaşmaya, il ve ilçe yöneticileri ile Ülkü Ocakları üyeleri katıldı.

İl Başkanı Yusuf Kanlı, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünün coşkusuyla bir araya geldiklerini belirtti.