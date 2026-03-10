Lapseki Arıcılar Birliği Başkanı Gün'den meyve üreticilerine 'arıları koruyun' çağrısı

Lapseki Arıcılar Birliği Başkanı Nurettin Gün, meyve ağaçlarının ilaçlama döneminde arı popülasyonunun zarar görmemesi için üreticilere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Dünya meyve ihracatında önemli bir yere sahip olan Lapseki'de mart ayının ilaçlama dönemi olduğunu hatırlatan Gün, arıların tarımsal üretimdeki hayati rolüne dikkati çekti.

Tarım ilaçları nedeniyle her yıl çok sayıda arıcının mağduriyet yaşadığını ifade eden Gün, "Arı olmadan meyve olmaz. Değerli üreticilerimizden, mart ayı başta olmak üzere yıl boyunca kullandıkları ilaçlara çok dikkat etmelerini, arılara zarar vermeyen ürünleri tercih etmelerini istiyoruz." dedi.

Arıların tozlaşma sürecindeki önemini vurgulayan Gün, şunları kaydetti:

"Çiçek ile arı arasında bir alışveriş vardır; arı olmazsa o çiçek meyveye dönüşmez. Arıların olmadığı bölgelerde meralardaki otların bile yetişmediği bir gerçektir. Bu konu sadece arıcıları değil, tüm insanlığı ilgilendiren bir meseledir. Örneğin Amerika'da bademlerin döllenmesi için arıcıya kovan başına 150 dolar ödeme yapılıyor. Bizim de bu bilinçle arılarımızı korumamız gerekiyor. Çiftçilerimizden bu hassasiyeti bekliyoruz."

Gün, arıların korunmasının hem ekosistem hem de meyve kalitesi ve verimliliği için vazgeçilmez bir faktör olduğunu sözlerine ekledi.