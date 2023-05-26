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Metrobüse ulaşım kuyruğu üst geçidi kilitledi

Metrobüse ulaşım kuyruğu üst geçidi kilitledi

Güncel Haberler

Bahçelievler Yenibosna'da iş çıkış saati nedeniyle metrobüs kullanan vatandaşlar yaya üst geçidinde uzun kuyruklar oluşturdu. Yolcular dakikalarca beklemek zorunda kaldı.

Bahçelievler Yenibosna'da iş çıkış saati nedeniyle metrobüs kullanan vatandaşlar yaya üst geçidinde uzun kuyruklar oluşturdu. Yolcular dakikalarca beklemek zorunda kaldı.

Haftanın son iş günü metrobüsle eve gitmek isteyen İstanbullular, üst geçide çıkmak ve yürümek için uzun süre çaba harcadı. Yenibosna'da metrobüs yaya üst geçidinde akşam saatlerinde oluşan aşırı yoğunluk, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar metrobüse ulaşmak için dakikalarca bekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bahçelievler Yenibosna Güncel Haberler

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