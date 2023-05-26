Metrobüse ulaşım kuyruğu üst geçidi kilitledi

Bahçelievler Yenibosna'da iş çıkış saati nedeniyle metrobüs kullanan vatandaşlar yaya üst geçidinde uzun kuyruklar oluşturdu. Yolcular dakikalarca beklemek zorunda kaldı.

Haftanın son iş günü metrobüsle eve gitmek isteyen İstanbullular, üst geçide çıkmak ve yürümek için uzun süre çaba harcadı. Yenibosna'da metrobüs yaya üst geçidinde akşam saatlerinde oluşan aşırı yoğunluk, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar metrobüse ulaşmak için dakikalarca bekledi. - İSTANBUL