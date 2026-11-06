Meteoroloji cumartesiyi pazara bağlayan geceden itibaren zirai don uyarısında bulundu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimleri için zirai don uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi etkilemesi tahmin edilen soğuk havayla birlikte cumartesiyi pazara bağlayan geceden itibaren Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da hafif ve yer yer orta şiddette zirai don bekleniyor.

Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kaynak: AA