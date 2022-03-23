Meslek lisesi öğrencileri ders dışı zamanlarda okul mobilyaları üretiyor

KIRKLARELİ (AA) - Edirne'de bir meslek lisesinin öğrencileri, okul dışı zamanlarında mobilya üreterek hem para kazanıyor hem de mesleki anlamda geleceğe hazırlanıyor.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Araçları Yapım Merkezi'nin (DAYM) talebi doğrultusunda hem kentteki hem de çevre illerdeki okulların ihtiyaç duyduğu mobilya setlerini hazırlıyor.

Derslerde öğrendiklerini atölyelerde pratiğe dökerek üretime katılan öğrenciler, ders dışı zamanlarda da mesaiye kalarak para kazanıyor ve ekonomiye katkı sağlıyor.

Öğrenciler bugünlerde Edirne ve Kırklareli'ndeki ana okulları için 4 parçadan oluşan mobilya setlerini tamamlamak için mesai harcıyor. Okul mobilyaları üretimi için tahtaları keserek şekil veren öğrenciler, ince işçiliğin ardından mobilyaların montajını gerçekleştiriyor.

"Üretim gücümüzü artırarak çalışmaya devam edeceğiz"

Okul Müdürü Tolga Ünal, AA muhabirine, öğrencilerin gerçek malzemeyle üreterek tecrübe kazandıklarını ve kabiliyetlerini geliştirdiklerini söyledi. Ünal, iyi çalışan bir öğrencinin asgari ücrete yakın gelir elde edebildiğini dile getirdi.

Meslek liselerinin önemli bir üretim merkezi haline geldiğini belirten Ünal, şunları kaydetti:

"Bizim üzerimize düşen üretmek. Öğretmen ve öğrencilerimiz katkı sunuyorlar ve güzel işler ortaya çıkıyor. Bugünlerde 20 takım Edirne'deki, 24 takım ise Kırklareli'ndeki ana okulları için üretim yapıyoruz. Üretim geceleri de devam ediyor. Dersler bittikten sonra öğrencilerimiz atölyeye geliyor ve çalışıyor. Herkes memnun, biz de üretim gücümüzü artırarak çalışmaya devam edeceğiz."

Öğrenciler pratik yaparak öğreniyor

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı şef öğretmeni Ahmet Özkan, öğrenciler ile öğretmenlerin el ele vererek üretim yaptığını ifade etti.

Çocukların pratik eğitim almasını sağladıklarını belirten Özkan, "Çocuklar buradan mezun olduktan sonra iş hayatında zorluk çekmemesi gerekiyor. Biz de elimizden geldiği kadar çocukların el becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz." dedi.

11. sınıf öğrencisi Abdülcesim Bora ise atölyede pratik yaparak öğrenmeyi hızlandırdıklarını dile getirdi.

Üretime katılmaktan dolayı mutu olduğunu vurgulayan Bora, "Hem öğreniyoruz hem harçlığımızı kazanıyoruz. Mezun olduktan sonra işi öğrenmiş bir şekilde çalışmaya başlayabileceğiz." diye konuştu.

İsmail Arslan da ders dışı zamanlarda mesai yaptıklarını ve üretim direkt olarak katıldıklarını kaydetti.