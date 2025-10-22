Haberler

Merzifon Kaymakamı Karaaslan, OSB'yi Ziyaret Etti

Merzifon Kaymakamı Karaaslan, OSB'yi Ziyaret Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunarak sanayicilerle görüşüp, üretim kapasitesi ve istihdam konularında bilgiler aldı.

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) incelemelerde bulundu.

Osb bünyesindeki fabrikaları gezerek yetkilileriyle görüşen Karaaslan, üretim kapasitesi ve sağlanan istihdam konularında bilgiler aldı.

Karaaslan, sanayici ve iş insanlarının her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Fabrikaların bölge ve ülke ekonomisine önemli katkıda bulunduğunu vurgulayan Karaaslan,

"Merzifon Organize Sanayi Bölgesi her geçen gün gelişiyor. Yatırımcılarımızla sık sık bir araya geliyor ve taleplerini dinliyoruz. Devletimiz yatırımcıları her zaman desteklemektedir. Bizler de yatırımcılarımızın önünü açmak ve yeni iş sahaları oluşturmak için gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaaslan'a ziyaretlerinde Merzifon OSB Müdürü Gökhan Gürler eşlik etti.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Göztepe'de Galatasaray maçı öncesi sakatlık kabusu

Galatasaray maçı öncesi kabusu yaşıyorlar! Kötü haberler üst üste
43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Dünyanın en yaşlı lideri sandıktan bir kez daha zaferle çıktı
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Galatasaray'a İlkay Gündoğan şoku

Galatasaray'a İlkay şoku
İstinaf Zehra Kınık'ın cezasını bozdu

Fatma Zehra Kınık'a verilen hapis cezası bozuldu
Aslan 3 puan peşinde! İşte Galatasaray-Bodo/Glimt maçının muhtemel 11'leri

İşte Galatasaray-Bodo/Glimt maçının muhtemel 11'leri
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, yaralılar var

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
Tohum makinesine düşen 9 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Tohum makinesine düşen 9 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
Olaylı derbi sonrası 'hakaret' davasında Selahattin Baki'ye hapis istemi

Savcı, Fenerbahçeli eski yöneticinin hapsini istedi
Tedesco'dan taraftarı delirten Duran sözleri

Tedesco'dan taraftarı delirten Duran sözleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.