Merzifon Kaymakamı Karaaslan, OSB'yi Ziyaret Etti

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) incelemelerde bulundu.

Osb bünyesindeki fabrikaları gezerek yetkilileriyle görüşen Karaaslan, üretim kapasitesi ve sağlanan istihdam konularında bilgiler aldı.

Karaaslan, sanayici ve iş insanlarının her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Fabrikaların bölge ve ülke ekonomisine önemli katkıda bulunduğunu vurgulayan Karaaslan,

"Merzifon Organize Sanayi Bölgesi her geçen gün gelişiyor. Yatırımcılarımızla sık sık bir araya geliyor ve taleplerini dinliyoruz. Devletimiz yatırımcıları her zaman desteklemektedir. Bizler de yatırımcılarımızın önünü açmak ve yeni iş sahaları oluşturmak için gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaaslan'a ziyaretlerinde Merzifon OSB Müdürü Gökhan Gürler eşlik etti.