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Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında öğretmenler arasında düzenlenen voleybol ve dart turnuvaları sona erdi.

Merzifon Spor Salonu'nda yapılan turnuvaları ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, öğretmenlerle sohbet edip başarılar diledi.

Yozgat, gazetecilere, geleneksel dart ve voleybol turnuvalarının öğretmenler arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini söyledi.

Turnuvalara katılan öğretmenlere teşekkür eden Yozgat, "Öğretmenlerimiz yalnızca sınıflarımızda geleceğimizi yetiştiren değil aynı zamanda oluşturdukları birlik ve dayanışma kültürüyle eğitim ailemizin gücüne güç katan en kıymetli unsurlarımızdır. Dereceye giren takımlarımızı ve okullarımızı tebrik ediyorum."ifadelerini kullandı.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve ödülleri Yozgat tarafından verildi.

Kaynak: AA