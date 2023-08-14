Merzifon'da huzurevi sakinleri sergi açtı

Merzifon ilçesinde, huzurevi sakinleri tarafından hazırlanan el emeği ürünlerin yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı.

Huzurevi sakinlerinin Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri eşliğinde filografi, örgü, dekoratif ev aksesuarları kurslarında hazırladıkları el emeği, göz nuru ürünler beğeniye sunuldu.

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, serginin açılışında yaptığı konuşmada, huzurevi sakinlerinin kaliteli vakit geçirebilmesi için düzenlenen etkinliklerin önemli olduğunu söyledi.

Öğrenme ve üretimin insan hayatında doğumdan ölüme kadar devam eden bir süreç olduğunu ifade eden Güldoğan, kursların açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından serginin açılışı Kaymakam Güldoğan, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Soylu, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zeynel Sözen ve diğer katılımcılar tarafından gerçekleştirildi.

Sergiyi gezen protokol üyeleri, ürünleri inceleyerek, emekleri için usta öğretici ve huzurevi sakinlerini tebrik etti.