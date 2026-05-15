Almanya Başbakanı Merz'den gençlere ABD'de eğitim görmeyi veya çalışmayı "iki kez düşünmeleri" tavsiyesi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, gençlere ABD'de eğitim veya çalışma konusunda iki kez düşünmelerini tavsiye ederek, Almanya'nın uzun vadede daha iyi fırsatlar sunduğunu savundu.

Merz, Würzburg kentindeki "104. Katolik Günü"nde yaptığı konuşmada, "Bugün, çocuklarıma eğitim almak ve çalışmak için ABD'ye gitmelerini tavsiye etmiyorum." dedi.

ABD'de farklı bir sosyal iklim geliştiğini belirten Merz, "Bugün, ABD'de en iyi eğitimli insanlar bile iş bulmakta büyük zorluklar yaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şansölye, Almanya'nın sosyal piyasa ekonomisinin güçlü bir gelecek vadetmeye devam ettiğini vurgulayarak, "Özellikle gençler için Almanya kadar muazzam fırsatlar sunan çok az ülke olduğuna dair kesin bir inancım var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ
