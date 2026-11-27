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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Birliği'nin (AB) 2028'den itibaren geçerli olacak yeni bütçesinin aşırı artırılmaması ve üye ülkelerin mali yüklerinin adil dağıtılması gerektiğini söyledi.

Merz, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, 2028-2034 dönemini kapsayacak AB bütçesine ilişkin müzakerelerde üye ülkelerin görüşlerinin henüz birbirinden uzak olduğunu vurguladı.

Yeni bütçenin aşırı artırılmaması ve üye ülkelerin mali yüklerinin adil dağıtılması gerektiğini ifade eden Merz, "Avrupa'nın da sağlam maliyeye ihtiyacı var, yeni borçlara değil." dedi.

Görüşmelerde henüz uzlaşma sağlanamamasının şaşırtıcı olmadığını ifade eden Merz, farklı pozisyonların yakınlaştırılması için zamana ve iyi niyete ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Merz, müzakerelerde iki temel ilkeyi esas aldıklarını belirterek, tüm üye ülkelerin kamu maliyesinde zorluklar yaşadığını ve AB düzeyinde karşılanamayacak mali taahhütlerde bulunulmaması gerektiğini vurguladı.

Avrupa'nın para birimi avronun istikrarının korunmasının önemine işaret eden Merz, aşırı borçlanmanın yalnızca avroyu değil, Avrupa'nın egemenliğini de tehlikeye atabileceğini dile getirdi.

AB bütçesinin büyüklüğü ve Almanya'nın katkısı

Merz, yeni bütçenin toplam hacminin aşırı derecede artırılmaması gerektiğini belirterek, "Avrupa, kendi bütçesini oluştururken de ölçülü davranmalıdır. Bu nedenle bütçe sınırsız bir şekilde büyüyemez." ifadesini kullandı.

Bütçenin finansman yükünün üye ülkeler arasında adil biçimde dağıtılması gerektiğini savunan Merz, Almanya'nın AB bütçesinin yaklaşık dörtte birini karşıladığını ancak kaynakların yalnızca yüzde 8'ini doğrudan geri aldığını söyledi.

Uyum fonları kapsamında Almanya'ya dönen payın daha da düşük olduğuna dikkati çeken Merz, bu nedenle üye ülkelerin katkı paylarında düzeltmeler yapılmasını istediklerini kaydetti.

Ukrayna'ya uzun vadeli destek ve savunma harcamaları

Avrupa'nın yeni dönemde ekonomik gücünü artırması ve savunma kapasitesini geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Merz, Ukrayna'daki savaşın Avrupa'nın karşı karşıya olduğu en büyük dış tehdit olduğunu ifade etti.

Merz, Ukrayna'nın uzun vadeli finansmanını güvence altına almak amacıyla bütçede bir yedek fon oluşturulması gerektiğini belirterek, bu yükün tüm üye ülkeler tarafından paylaşılmasını istedi.

Bu kapsamda alınacak kararların nitelikli çoğunlukla verilebilmesi gerektiğini dile getiren Merz, AB için yeni öz kaynak oluşturulması tartışmalarının ise bütçe sorununu tek başına çözemeyeceğini savundu.

Yeni öz kaynakların gelecekteki AB bütçesinin yalnızca küçük bir bölümünü karşılayabileceğini aktaran Merz, bu konuda gerçekçi olunması gerektiğini söyledi.

150 milyar avronun üzerinde faiz yükü

AB'nin daha fazla borçlanmasına karşı çıkan Merz, "NextGenerationEU" programı ve Ukrayna'ya sağlanan yardımlar nedeniyle halihazırda önemli bir borç yükü oluştuğunu ifade etti.

Merz, gelecek "Çok Yıllı Mali Çerçeve'nin" yedi yıllık döneminde 150 milyar avronun üzerinde faiz ödemesi yapılacağını belirterek, "Bu çok büyük bir rakam. Bu nedenle daha fazla borçlanmamalıyız. Aksi takdirde hareket kabiliyetimizi kaybederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yıl sonuna kadar anlaşma hedefi

Merz, AB'nin yeni bütçesi konusunda bu yıl içinde anlaşmaya varılabileceği konusunda iyimser olduğunu anlatarak, müzakerelerin yıl sonuna kadar tamamlanması gerektiğini söyledi.

Gelecek yıl bazı büyük ve orta ölçekli Avrupa ülkelerinde seçimler yapılacağına işaret eden Merz, bu nedenle anlaşmanın daha sonraki bir tarihe bırakılmasının müzakereleri zorlaştırabileceğini kaydetti.

AB liderlerinin 17 Aralık'ta yeniden bir araya gelerek bütçe konusunda uzlaşmaya varmayı hedeflediğini aktaran Merz, bu toplantıda sonuç alınması için çaba göstereceklerini ifade etti.

Kaynak: AA