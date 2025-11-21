Haberler

Mersin Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 40 Gözaltı

Mersin Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 40 Gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis oynadığı belirlenen 40 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yasa dışı bahis ile elde ettikleri gelirleri aklamak için kripto hesapları kullandıkları tespit edildi.

MERSİN merkezli 9 ilde yapılan operasyonlarda, futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis oynadığı belirlenen 4'ü klasman hakemi olmak üzere gözaltına alınan 40 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, bir lojistik şirket sahibi ve yakınlarının hesaplarında inceleme yapıldı. Şüphelilerin, yasa dışı bahis ile elde edilen suç gelirlerinin izlerini kaybettirmek için kripto hesaplarına ait soğuk cüzdanlar kullandıkları tespit edildi. Ayrıca ayrıştırmacı diye tabir edilen şüphelilerin, Mersin'deki bir kuyumcu aracılığıyla 'Hawala sistemi' denilen yöntemle kayıt dışı para alışverişi yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin daha sonra yurt dışındaki şirketlere yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL gönderdikleri belirlendi.

801 KİŞİNİN HESAPLARI İNCELENDİ

Aynı soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynayıcılarının para gönderdiği 801 kişinin hesapları incelendi. İnceleme sonucunda, 4 klasman hakeminin hesaplarında 1 milyon 300 bin TL giriş olduğu, ayrıca 2020-2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin 678 TL işlem hacmi gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. 4 hakem hakkında 'Görevi kötüye kullanma' ve '6222 Sayılı yasaya muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Mersin merkezli 9 ilde aralarında 4 hakemin de bulunduğu toplam 40 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. Diğer yandan soruşturmaya konu şirket ve şirket sahiplerinin hesaplarındaki paralar ile taşınır taşınmaz mallara el konuldu. Ayrıca aramalarda 630 bin dolar, 1 milyon 441 bin avro, 5 milyon 183 bin TL, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdan kripto varlıkları ele geçirildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Komisyonun İmralı kararının ardından DEM Parti'den ilk yorum

Tarihi İmralı kararının ardından DEM Parti'den ilk açıklama
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı

CHP, Öcalan'a gitmiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Dursun Özbek'ten ünlü spikere canlı yayında racon: Ortam bir anda buz kesti

Dursun Özbek'ten ünlü spikere canlı yayında racon
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
İzmir metrosunda panik: Yolculara küfür edip kapılara vurdu

Küfürler havada uçuştu, yolcular donup kaldı
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.