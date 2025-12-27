Haberler

Mersin Limanı'nda 182 milyon liralık gümrük kaçakçılığı operasyonu: 5 tutuklama

Güncelleme:
Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen gümrük kaçakçılığı operasyonunda, 182 milyon liralık zarara neden olan 5 şüpheli tutuklandı. Granit eşyaların mermer olarak piyasaya sürülmesi ve benzer yöntemlerle cam eşyaların iç piyasaya sokulması nedeniyle devlet hazinesi büyük bir zarar gördü.

MERSİN Limanı'nda düzenlenen gümrük kaçakçılığı operasyonunda kamuyu 182 milyon liralık zarara uğrattığı belirlenen 5 şüpheli tutuklandı.

Mersin Limanı üzerinden transit beyannamesiyle Türkiye'ye getirilen granit cinsi eşyaların, antrepo rejimine tabi tutulduktan sonra daha düşük vergilendirilen mermer cinsi eşya olarak ithalat beyannamesine bağlanarak iç piyasaya sürüldüğü belirlendi. Kaçakçılık yöntemi sayesinde devlet hazinesinin yaklaşık 182 milyon TL zarara uğratıldığı tespit edildi. Soruşturmada, transit ticaret kapsamında antrepoda bulunması gereken granit eşyaların, daha düşük değerdeki mermer eşyalarla değiştirildiği, granit ürünlerin ise yeniden transit ticarete konu edilmiş gibi gösterildiği belirtildi. Ayrıca benzer yöntemle transit rejimi kapsamında antrepoda tutulması gereken cam cinsi eşyaların da iç piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen antrepo ve şirket sahipleri ile gümrük müşavirlerinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Soruşturma kapsamında 5 şirket ile 13 şüphelinin banka hesaplarına el konuldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
