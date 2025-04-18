İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi

İBB soruşturmasında kritik isim için tahliye kararı
Merkez'in sürpriz kararı sonrası Bakan Şimşek'in sessizliği dikkat çekiyor

Merkez'in sürpriz faiz kararı sonrası Şimşek'ten dikkat çeken tavır
Ukrayna ile ABD nadir toprak elementleri konusunda mutabakat zaptı imzaladı

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Tarihi anlaşma öncesi imzalar atıldı
Skandal ödev! Atatürk'ü diktatörler listesine eklediler

Skandal ödev! Atatürk'ü diktatörler listesine eklediler

Mersin Limanı'nda Deniz Kirliliğine 10 Milyon Lira Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Uluslararası Limanı'nda kirli ve paslı su bırakan gemiye 10 milyon 100 bin lira ceza kesildi. Kontrollerde tespit edilen ihlal sonrası ekipler numune alarak laboratuvara gönderdi.

Mersin Uluslararası Limanı'nda kirli ve paslı su bırakarak denizi kirlettiği tespit edilen gemiye 10 milyon 100 bin lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesi Elektronik Gemi Denetim Sistemi'nde yapılan kontrollerde, limanda konuşlu bir gemiden denize kirli ve paslı su bırakıldığı belirlendi.

Bölgeye giden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü ekipleri, gemiye 10 milyon 100 bin lira ceza kesti.

Ekipler, denize bırakılan atık sudan aldıkları numuneyi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının onayladığı laboratuvara gönderdi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.