Tarsus ilçesinde zabıta ekipleri denetim yaptı

Tarsus-Çamlıyayla Zabıta Denetim Amirliği ekipleri, ramazan ayı öncesinde marketlerde fiyat incelemesi ve hijyen kontrolleri gerçekleştirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde zabıta ekiplerince marketlerde ve işletmelerde denetim yapıldı.

Tarsus- Çamlıyayla Zabıta Denetim Amirliği ekiplerince ramazan ayı öncesinde işletme ve marketlerde yapılan denetimlerde ürünlerin raf ve kasa fiyatları incelendi.

Ekipler, gıda reyonlarında da ürünlerin son kullanma tarihini ve hijyen kontrollerini yaptı.

Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz - Güncel
