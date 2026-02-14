Tarsus ilçesinde zabıta ekipleri denetim yaptı

Mersin'in Tarsus ilçesinde zabıta ekiplerince marketlerde ve işletmelerde denetim yapıldı.

Tarsus- Çamlıyayla Zabıta Denetim Amirliği ekiplerince ramazan ayı öncesinde işletme ve marketlerde yapılan denetimlerde ürünlerin raf ve kasa fiyatları incelendi.

Ekipler, gıda reyonlarında da ürünlerin son kullanma tarihini ve hijyen kontrollerini yaptı.