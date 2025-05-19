Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 19 Mayıs Törenleri Düzenlendi

Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 19 Mayıs Törenleri Düzenlendi
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Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler gerçekleştirildi. Katılımcılar Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı, İstiklal Marşı okundu ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, İstiklal Marşı okundu.

Programa, Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu ve ilçe protokolü de katıldı.

Anamur ilçesinde de Yeni Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Katılımcıların saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okuduğu törende Kaymakamı Bilal Bozdemir, Garnizon Komutanı Atalay Kostak ve Belediye Başkanı Durmuş Deniz de yer aldı.

Gülnar ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Hatay

Hatay'ın İskenderun ve Belen ilçelerinde de Atatürk anıtlarına çelenk sunuldu, öğrenciler çeşitli gösteriler yaptı.

Osmaniye

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Hükümet Konağı bahçesindeki törenin ardından Kadirli Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen etkinlikte halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Programa, Kaymakam Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ve vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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