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Mersin gündem: Mersin'de hafif ticari aracın çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü

Mersin gündem: Mersin'de hafif ticari aracın çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü

Mersin haberlerine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ö.K. idaresindeki servis aracı olarak kullanılan 33 NJ 954 plakalı hafif ticari araç, Çağlayan Mahallesi'nde evinin önünde oynayan Yiğitalp Genç'e (2) çarptı.

Ağır yaralanan Genç, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Ö.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

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