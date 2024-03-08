Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Yangın Sonrası Orman Ağaçlandırma Çalışmaları

Güncelleme:

Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, kentte yanan ormanlık alanlara 79 türde fidan dikimi yapıldığını açıkladı. 3 yıl içerisinde 269 yangın sonucu 12 bin 946 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğünü belirten Yalçın, yangınların ardından sahaların tekrar ağaçlandırılması için çalışmaların başarılı bir şekilde sürdüğünü kaydetti.

Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, kentte yanan ormanlık alanlara 79 türde fidan dikimi yaptıklarını söyledi.

Yalçın ve beraberindekiler, Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi'nde 2021-2022-2023 yıllarında yangın çıkan ormanlık alanları inceledi, buralara dikilen fidanları kontrol etti.

İncelemenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Yalçın, kent genelinde 3 yıl içerisinde 269 yangın sonucu 12 bin 946 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Yangınların hemen ardından sahaların tekrar ağaçlandırılması için gerekli tüm çalışmalara başlandığını dile getiren Yalçın, çalışmaların başarılı bir şekilde sürdüğünü kaydetti.

Mersin'de 3 yılda yangından zarar gören 12 bin 946 hektar sahaya fidan dikiminin gerçekleştirildiğini aktaran Yalçın, şöyle devam etti:

"Mersin'de 2021 yılında 583 bin 500, 2022 yılında 1 milyon 547 bin, 2023 yılında 2 milyon 56 bin olmak üzere, başta asli ağaç türümüz kızılçam ile beraber 79 farklı türde fidan dikimleri yapılmıştır. Yangına dayanıklılığıyla bilinen bu fidanlar ağaçlandırma sınırlarına türüne göre 5-10 sıra şeklinde dikilerek gelecekte olabilecek yangın zararlarının en aza indirgenmesi hedeflenmektedir."

Yalçın, bu bölgelere yöreye uygun nitelikli fidanlarla "endüstriyel ağaçlandırma" da gerçekleştirdiklerini aktardı.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Yalçın Mersin Çevre Doğa Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Atakan Duran kimdir? İYİ Parti İzmir Tire Belediye Başkan adayı Atakan Duran kimdir? Melih Terzioğlu kimdir? İYİ Parti İzmir Torbalı Belediye Başkan adayı Melih Terzioğlu kimdir? Ertunç Tezcan kimdir? İYİ Parti İzmir Urla Belediye Başkan adayı Ertunç Tezcan kimdir? Aslan Sezgin kimdir? İYİ Parti İzmir Seferihisar Belediye Başkan adayı Aslan Sezgin kimdir? Erman Çıkar kimdir? İYİ Parti İzmir Seferihisar Belediye Başkan adayı Erman Çıkar kimdir? Güven Kılıç kimdir? İYİ Parti İzmir Ödemiş Belediye Başkan adayı Güven Kılıç kimdir? Tanzer Sucu kimdir? İYİ Parti İzmir Menemen Belediye Başkan adayı Tanzer Sucu kimdir? Ergün Özgün kimdir? İYİ Parti İzmir Menderes Belediye Başkan adayı Ergün Özgün kimdir? Halil Çokgüler kimdir? İYİ Parti İzmir Kiraz Belediye Başkan adayı Halil Çokgüler kimdir? Olcay Oral kimdir? İYİ Parti İzmir Kınık Belediye Başkan adayı Olcay Oral kimdir? Nizamettin Yılmaz kimdir? İYİ Parti İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Nizamettin Yılmaz kimdir? Zafer Sevinç kimdir? İYİ Parti İzmir Karaburun Belediye Başkan adayı Zafer Sevinç kimdir? Tarihte bugün ne oldu? 11 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 11 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 10 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 10 Mart'ta yaşananlar! ChatGPT çöktü mü? ChatGPT ne zaman açılacak? ChatGPT neden açılmıyor 8 Mart 2024?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title