MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 10 GÖZALTI MERSİN'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 10 şüpheli yakalandı. MERSİN'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 10 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Merkez ve Tarsus ilçesinde yapılan operasyonda torbacı diye tabir edilen 10 sokak satıcısı gözaltına alındı. Operasyonlarda 1 kilo 65 gram esrar, 115 sentetik hap, 210 gram bonzai, 11,40 gram metamfetamin, 7 kök hint keneviri, 2 hassas terazi ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi. (DHA) Demirören Haber Ajansı / Güncel Emniyet Müdürlüğü Narkotik Güncel Haberler

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