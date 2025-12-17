Mersin'de Trafiği Tehlikeye Atan Kamyonetin Sürücüsüne Ceza Kesildi

MERSİN'de taşıdığı yükle trafiği tehlikeye atan kamyonetin sürücüsüne 3 bin 65 TL ceza kesildi, sürücü belgesine el konuldu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Toroslar ilçesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde bir kamyonetin taşıdığı inşaat malzemesi yüküyle trafiği tehlikeye attığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Tespit edilen kamyonetin sürücüsüne 3 bin 65 TL para cezası uygulandı, sürücü belgesine geçici süreli el konuldu. Ayrıca sürücü hakkında trafiği ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşürme suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

