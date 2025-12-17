Haberler

Mersin'de Trafiği Tehlikeye Atan Kamyonetin Sürücüsüne Ceza Kesildi

Güncelleme:
Mersin'de inşaat malzemesiyle trafiği tehlikeye atan kamyonet sürücüsüne 3.065 TL ceza kesildi ve sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

MERSİN'de taşıdığı yükle trafiği tehlikeye atan kamyonetin sürücüsüne 3 bin 65 TL ceza kesildi, sürücü belgesine el konuldu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Toroslar ilçesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde bir kamyonetin taşıdığı inşaat malzemesi yüküyle trafiği tehlikeye attığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Tespit edilen kamyonetin sürücüsüne 3 bin 65 TL para cezası uygulandı, sürücü belgesine geçici süreli el konuldu. Ayrıca sürücü hakkında trafiği ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşürme suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

