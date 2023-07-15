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Mersin'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Mersin'in Anamur ilçesinde, tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Sarıağaç Mahallesi'ndeki çeşitli meyvelerin yetiştirildiği tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Anamur Orman İşletme Müdürlüğünden çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Mersin'in Anamur ilçesinde, tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Sarıağaç Mahallesi'ndeki çeşitli meyvelerin yetiştirildiği tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Anamur Orman İşletme Müdürlüğünden çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel

Mersin Güncel Haberler

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