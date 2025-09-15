Mersin'de Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı Yapıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde su ürünleri av sezonunun başlaması dolayısıyla tören yapıldı.

Vali Atilla Toros, ilçedeki balıkçı barınağında düzenlenen törende, sezonun kazasız belasız ve bereketli geçmesini temenni etti.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Güneş de Mersin'in ülke ekonomisine önemli katkısının bulunduğunu ifade etti.

Verilen aranın ardından balıkçıların mavi sularla hasret gidereceğini belirten Güneş, "Sezon açılışını şenlik havasında hep birlikte paylaşıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Toros ve beraberindekiler tekneleri uğurladı.