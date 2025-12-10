Haberler

Mersin'de içine su karıştırılmış 3 bin 650 bidon ayçiçeği yağı ele geçirildi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde yapılan bir baskında, yurt dışına satılmak üzere hazırlanan ve su ile karıştırılmış 3 bin 650 bidon ayçiçeği yağı ele geçirildi. Zabıta ekipleri, sahte firma bilgileriyle dolu bidonları geri dönüşüm tesisine gönderdi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir depoda içine su karıştırılmış 3 bin 650 bidon ayçiçeği yağı ele geçirildi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipler, D-400 kara yolu Huzurkent mevkisindeki bir depoya baskın düzenledi.

İncelemelerde, yurt dışına "ayçiçeği yağı" olarak satılmak üzere hazırlanan bidonlarda su ve yağ karışımı yapıldığı tespit edildi.

Depodaki 20 litrelik 3 bin 650 bidona el konuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce bidonlardan alınan numuneler laboratuvara gönderildi. Analiz sonuçlarında, bidonların tamamının su ve yağ karıştırılarak doldurulduğu saptandı.

Olayla ilgili yasal süreç başlatıldığı bildirildi.

Firmanın sahte olduğu belirlendi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdür Ufuk Sivaslıoğlu, ihbar üzerine depoya baskın düzenlediklerini belirterek, "Ambalajın üzerindeki ayçiçeği yağı bilgileri kontrol ettiğimizde de firmanın sahte bir firma olduğunu anladık. Sahte firmayı da maliyeye bildireceğiz. Bu ürünlerin tamamına el koyup geri dönüşüm tesisine göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
