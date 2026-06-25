Mersin'de sigara kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Mersin'in Tarsus ve Bozyazı ilçelerinde düzenlenen operasyonda 1810 paket kaçak sigara, 21 kg kıyılmış tütün ve çok sayıda malzeme ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de sigara kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus ve Bozyazı ilçelerinde kaçak sigara ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenlendi.
Adreslerde 1810 paket kaçak sigara, 21 kilogram kıyılmış tütün, 9 bin 890 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 14 sigara sarma aparatı ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay