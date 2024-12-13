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Mersin'de Sahte Altın Satışı Yapan 6 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de Sahte Altın Satışı Yapan 6 Şüpheli Tutuklandı
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Mersin'de 4 kuyumcuya sahte altın sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Kuyumcuların ihbarı üzerine yakalanan şüphelilerin toplamda 45 suç kaydı olduğu belirtildi.

Mersin'de 4 kuyumcuya sahte altın sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4 kuyumcu, bazı kişilerden aldıkları zincir ve kolyelerin sahte olduğunu tespit etti.

Zincir ve kolyelerin gümüş olduğunu ve üzerinin altınla kaplandığını belirleyen kuyumcuların ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalanan ve haklarında toplam 45 suç kaydı olan şüpheliler S.A, E.S, H.M, F.Y, V.Y. ve N.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin kuyumculara sahte altınları sattığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel
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