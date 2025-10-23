Mersin'de PTT 185. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Mersin'de Ptt'nin 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şubeden hizmet alan 185. müşteriye hediye verildi.

Ptt Yenişehir Şube Müdürlüğüne giden Ali Şam'ın, işlemler için sıra alan 185. müşteri olduğu belirlendi.

Mersin PTT Başmüdürü Ali Seyyit Sevin, Şam'a günün anısına hazırlanan pul albümü ile çiçek hediye etti.

Sevin, gazetecilere, 185. kuruluş yıl dönümünü kutlayan PTT'nin, posta, kargo, e-ticaret, lojistik ve filateli kapsamında hizmetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Şam da bugünü güzel bir anı olarak hatırlatacağını belirterek, PTT yetkilileri ve çalışanlarına teşekkür etti.