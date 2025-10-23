Haberler

Mersin'de PTT 185. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

PTT'nin 185. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Mersin'deki şubeden hizmet alan 185. müşteriye hediye verildi. Müşteriye, pul albümü ve çiçek takdim edildi.

Mersin'de Ptt'nin 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şubeden hizmet alan 185. müşteriye hediye verildi.

Ptt Yenişehir Şube Müdürlüğüne giden Ali Şam'ın, işlemler için sıra alan 185. müşteri olduğu belirlendi.

Mersin PTT Başmüdürü Ali Seyyit Sevin, Şam'a günün anısına hazırlanan pul albümü ile çiçek hediye etti.

Sevin, gazetecilere, 185. kuruluş yıl dönümünü kutlayan PTT'nin, posta, kargo, e-ticaret, lojistik ve filateli kapsamında hizmetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Şam da bugünü güzel bir anı olarak hatırlatacağını belirterek, PTT yetkilileri ve çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir

Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir
ABD'nin 2 büyük şirkete yaptırım kararı, petrol fiyatlarını uçurdu

ABD'nin dev markaya yaptırım kararı, araç sahiplerini hayli üzecek
Köyü ayağa kaldıran CİMER şikayeti: Burada hayvancılık yapılmasın

Köyü ayağa kaldıran CİMER şikayeti: Ölümcül hastalık tehlikesi var
İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'a bomba yağdırdı

Ateşkes falan dinlemediler! Ülkenin birçok yerinden duman yükseliyor
Kim Kardashian'dan şaşırtan sağlık açıklaması: MR sonucu herkesi korkuttu

Ünlü isim MR sonucunu açıkladı: Rutin kontrolde ortaya çıktı
KAP açıklaması geldi! Koç Holding altın madenini 900 milyon liraya sattı

Koç Holding altın madenini milyonlarca liraya sattı
Sarkozy hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı: Kaddafi'yi sen öldürdün

Eski Cumhurbaşkanı hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı
Hurdaya dönen otomobil bir aileye mezar oldu

Hurdaya dönen otomobil bir aileye mezar oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.