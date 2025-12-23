Haberler

Mersin'de nergisler erken açtı; boğumu 300 TL'ye satılıyor

Mersin'de nergisler erken açtı; boğumu 300 TL'ye satılıyor
Güncelleme:
Mersin'in Silifke ilçesinde çileğin yanı sıra alternatif ürün olarak ekilen nergis bitkisinde hasat başladı. Boğumu 300 TL'den satılan nergisler, Türkiye genelinde tüketicilere ulaştırılacak.

MERSİN'in çileği ile ünlü Silifke ilçesinde alternatif ürün olarak ekilen nergis bitkisinde hasat başladı. Boğumu 300 TL'ye satılan ürünler tüm Türkiye'ye gönderiliyor.

Türkiye genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken, Akdeniz'de baharın müjdecisi nergisler erken çiçek açtı. Çileğiyle ünlü ilçenin Atayurt Mahallesi'nde alternatif olarak üretilen nergislerde her bir boğumda yaklaşık 50 çiçek bulunuyor. Nergislerin boğumu 300 TL'den satışa sunulurken, ürünler Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

'MİS GİBİ REZİLLİK'

Hasadın çamur ve zorlu arazi şartlarında yapıldığını belirten üretici Yeter Şen, emeğin kolay olmadığını vurguladı. Nergis üretimini severek yaptıklarını belirten Şen, "Yaptığımız iş mis gibi rezillik. Biz işimizi çok seviyoruz, bu işi hiçbir şeye değişmem" dedi.

