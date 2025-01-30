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Mersin'de Nakliye Dolandırıcılığı Faaliyetlerine Operasyon: 7 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de Nakliye Dolandırıcılığı Faaliyetlerine Operasyon: 7 Şüpheli Tutuklandı
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Mersin'de 'sazan sarmalı' yöntemiyle bir nakliye firmasını dolandırdığı iddia edilen 7 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı ve çok sayıda beyaz eşya ile televizyon ele geçirildi.

Mersin'de, "sazan sarmalı" yöntemiyle nakliye firmasını dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, bir nakliye firmasını dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Söz konusu olaya karıştıkları belirlenen şüphelilerin, farklı kentlere götürülmesi gereken televizyon ve beyaz eşya yüklü 2 tırı, yüklenici firma ve şoförlerle iletişime geçerek "sazan sarmalı" yöntemiyle Mersin'e yönlendirdiği tespit edildi.

Kente getirilen eşyaların, farklı noktalarda nakliye araçlarına yüklenerek bir depoya konulduğu belirlendi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından depoya düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Depolarda yapılan aramalarda, çok sayıda beyaz eşya ve televizyon ele geçirildi.

Öte yandan, eşyaların yüklendiği nakliye araçlarının kent trafiğinde ilerlemesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
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