Haberler

Mersin'de muz üreticileri toplantıda bir araya geldi

Mersin'de muz üreticileri toplantıda bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda muz üreticilerinin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü. Toplantıya Anamur Ticaret ve Sanayi Odası ve Ziraat Odası başkanları ile sektör temsilcileri katıldı.

Mersin'de düzenlenen toplantıda muz üreticilerinin yaşadığı sorunlar ele alındı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıya, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Tuna, Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş ile sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda bölgede muz yetiştiren üreticiler ile ithalatçı firmaların yaşadığı sıkıntılar ile çözüm önerileri ele alındı.

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Tuna, bölgenin tarım, turizm ve ticaret alanlarında ekonomik olarak gelişmesi için gerekli girişimlerde bulunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı

Galericilerin oyununu bozan sistem uzatıldı
Komşuda ekonomik tablo vahim: 100 dolar almak için dövizciye gitti ama...

Komşuda durum vahim: Bir çuval parayla dövizciye gitti ama...
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali

Geniş Aile'nin Cevahir'i son haliyle üzdü
Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi
İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı

Galericilerin oyununu bozan sistem uzatıldı
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a: Olağanüstü kongre kararı al

Saran'ı ziyaret eden Ali Koç, önerisini hemen söylemiş: Bu kararı al
Çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye'nin eşi, katille dakikalarca sohbet etmiş

Eşinin katiliyle dakikalarca sohbet etmiş