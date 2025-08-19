Mersin'de Kaçak Sigara Ticareti Operasyonu: 6 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda 544 bin 740 makaron ve diğer kaçak sigara malzemeleri ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de 544 bin 740 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Anamur, Aydıncık, Akdeniz ve Bozyazı ilçelerinde kaçak sigara ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Zanlıların ev ve iş yerlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 544 bin 740 makaron, 18 bin 150 sigara filtresi, 133 kilogram bandrolsüz tütün, 10 bin 500 sigara poşeti, 2 bin 600 sigara kağıdı, 20 paket nargile tütünü, 22 paket elektronik sigara kiti ve 6 makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlı, Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine yanıt

Memurların grevi hemen bitmeyecek gibi! Teklife yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 29 milyon euroluk maç

Fenerbahçe'de 29 milyon euroluk maç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.