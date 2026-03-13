Haberler

Mersin'de cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda şüpheli tutuklandı

Mersin'de cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda, gümrük kaçağı 42 cep telefonu ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı. Jandarma, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin'de gümrük kaçağı 42 cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ekipler kentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Bu kapsamda bir kişinin gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yaptığını belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 42 cep telefonu ele geçirilirken şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Akıbeti yine aynı oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gökyüzünde duygulandıran anlar! Baba veda etti, hikaye kızıyla devam etti

Gökyüzünde duygulandıran anlar! Bir hikaye bitti, diğeri başladı
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu

İsrail bunlara güveniyorsa vay haline!
Çin'den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım

Çin'i harekete geçiren fotoğraf
Ronaldo'nun oğlundan 'Babanla oynamak ister misin?' sorusuna bomba yanıt

Sorulan soruya "İnşallah" dedi, ortalık yıkıldı
Gökyüzünde duygulandıran anlar! Baba veda etti, hikaye kızıyla devam etti

Gökyüzünde duygulandıran anlar! Bir hikaye bitti, diğeri başladı
Allah ıslah etsin! Mübarek Ramazan günü kaydedilen görüntüye bakın

Mübarek Ramazan günü kaydedilen görüntüye bakın
Pakistan'da polis aracının yakınında meydana gelen patlamada 7 polis öldü

Polis aracının yakınında meydana gelen patlamada 7 polis öldü