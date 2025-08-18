Mersin'de Fiyat Denetimleri Devam Ediyor

Mersin'de Fiyat Denetimleri Devam Ediyor
Güncelleme:
Mersin İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, market, kafe ve restoranlarda fiyat, etiket ve menü denetimi gerçekleştirdi. Yenişehir, Mezitli, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde yapılan denetimlerde, ürün etiketlerinin ve fiyat listelerinin kontrolleri yapıldı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA
