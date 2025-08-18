Mersin'de Fiyat Denetimleri Devam Ediyor

Mersin'de İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, market, kafe ve restoranlarda fiyat, etiket ve menü denetimi yaptı.

İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir, Mezitli, Akdeniz ve Toroslar ilçelerindeki işletmeleri denetledi.

Ekipler, market reyonlarındaki ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Kafe ve restoranları da gezen ekipler, menüler ile asılması zorunlu fiyat listelerini kontrol etti.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.