Mersin'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Mersin'in Silifke ve Tarsus ilçelerinde etkili olan fırtına ve sağanak, derelerin taşmasına ve evlerin yanı sıra işyerlerinin su basmasına neden oldu. Tarsus'ta ise çatılar uçtu, ancak can kaybı yaşanmadı.
MERSİN'de etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle bazı derelerin taşması sonucu ev ve işyerlerini su bastı, bahçelerde zarar oluştu.
Silifke ilçesindeki sağanağın ardından kırsal mahallelerde su birikintileri oluştu. Topboğazı, Yenice, Sina ve Kırağıbucağı derelerinde bulunan menfezlerin bakımsızlık nedeniyle kapalı olduğu, bu nedenle yağmur sularının doğal akışını sağlayamadığı öğrenildi. Biriken sular nedeniyle bağ ve bahçelerde zarar oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.
TARSUS'TA ÇATI UÇTU
Tarsus ilçesindeki Boztepe Mahallesi'nde ise sağanak ve şiddetli fırtına sonrası çatılar uçtu, araçlar hasar gördü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin bölgede incelemeleri devam ediyor. (DHA
Haber-Kamera: Mehmet OKUR-Okan ÇALIŞKAN/MERSİN,