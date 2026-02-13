Haberler

Mersin'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Silifke ve Tarsus ilçelerinde etkili olan fırtına ve sağanak, derelerin taşmasına ve evlerin yanı sıra işyerlerinin su basmasına neden oldu. Tarsus'ta ise çatılar uçtu, ancak can kaybı yaşanmadı.

MERSİN'de etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle bazı derelerin taşması sonucu ev ve işyerlerini su bastı, bahçelerde zarar oluştu.

Silifke ilçesindeki sağanağın ardından kırsal mahallelerde su birikintileri oluştu. Topboğazı, Yenice, Sina ve Kırağıbucağı derelerinde bulunan menfezlerin bakımsızlık nedeniyle kapalı olduğu, bu nedenle yağmur sularının doğal akışını sağlayamadığı öğrenildi. Biriken sular nedeniyle bağ ve bahçelerde zarar oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

TARSUS'TA ÇATI UÇTU

Tarsus ilçesindeki Boztepe Mahallesi'nde ise sağanak ve şiddetli fırtına sonrası çatılar uçtu, araçlar hasar gördü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin bölgede incelemeleri devam ediyor. (DHA

Haber-Kamera: Mehmet OKUR-Okan ÇALIŞKAN/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Akın Gürlek TBMM'deki olaylar için sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurgu mu gerçek mi? Üvey babasından bot isteyen genç kız, aldığı cevapla şoke oldu

Üvey babasından bot isteyen genç kız, aldığı cevapla şoke oldu
Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor

Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi

Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
Kurgu mu gerçek mi? Üvey babasından bot isteyen genç kız, aldığı cevapla şoke oldu

Üvey babasından bot isteyen genç kız, aldığı cevapla şoke oldu
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Annenin telefonundan vahşet çıktı! İki yaşındaki kızını öldürene kadar salladı

Annenin telefonundan vahşet çıktı! Küçük kızını öldürene kadar salladı