Mersin'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

MERSİN'de etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle bazı derelerin taşması sonucu ev ve işyerlerini su bastı, bahçelerde zarar oluştu.

Silifke ilçesindeki sağanağın ardından kırsal mahallelerde su birikintileri oluştu. Topboğazı, Yenice, Sina ve Kırağıbucağı derelerinde bulunan menfezlerin bakımsızlık nedeniyle kapalı olduğu, bu nedenle yağmur sularının doğal akışını sağlayamadığı öğrenildi. Biriken sular nedeniyle bağ ve bahçelerde zarar oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

TARSUS'TA ÇATI UÇTU

Tarsus ilçesindeki Boztepe Mahallesi'nde ise sağanak ve şiddetli fırtına sonrası çatılar uçtu, araçlar hasar gördü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin bölgede incelemeleri devam ediyor. (DHA

Haber-Kamera: Mehmet OKUR-Okan ÇALIŞKAN/MERSİN,