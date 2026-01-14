Haberler

Paravan şirketler üzerinden dolandırıcılığa 10 tutuklama

Paravan şirketler üzerinden dolandırıcılığa 10 tutuklama
Güncelleme:
Mersin'de paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yapan 15 şüpheli gözaltına alındı, 10'u tutuklandı. Şüpheliler, yatırım, kredi ve ev satışı vaadiyle haksız kazanç sağladıkları iddia ediliyor.

MERSİN'de kurdukları paravan şirketler üzerinden yatırım, kredi ve ev satışı vaadiyle dolandırıcılık yapan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, paravan şirketler üzerinden banka hesapları açtıran, yatırım ve kredi vaadiyle haksız kazanç sağlayan, kapora ve senet karşılığı ev satma vaadiyle ilanlar vererek organize şekilde dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında kimliği tespit edilen 15 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları adresler ile üzerlerinde yapılan aramalarda; 15 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar ile dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen, paravan şirketler adına düzenlenmiş çok sayıda evrak ve kaşe bulundu. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
