Haberler

Paravan şirketler üzerinden dolandırıcılığa 10 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yapan 15 kişi gözaltına alındı, bunlardan 10'u tutuklandı. Dolandırıcılık bürosu ekipleri, haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik operasyon yaptı.

MERSİN'de kurdukları paravan şirketler üzerinden yatırım, kredi ve ev satışı vaadiyle dolandırıcılık yapan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, paravan şirketler üzerinden banka hesapları açtıran, yatırım ve kredi vaadiyle haksız kazanç sağlayan, kapora ve senet karşılığı ev satma vaadiyle ilanlar vererek organize şekilde dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında kimliği tespit edilen 15 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları adresler ile üzerlerinde yapılan aramalarda; 15 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar ile dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen, paravan şirketler adına düzenlenmiş çok sayıda evrak ve kaşe bulundu. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
AKOM tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimetre olacak

AKOM tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santim olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın

Altın durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda bir ilk yaşanacak

Fenerbahçe'de bir ilk yaşanacak! Saran, Koç, Yıldırım...
10 günlük vahşet! Cani, Mihriban'ı tanınmaz hale getirmiş

10 günlük vahşet! Caninin Mihriban'a yaptıkları akılalmaz
Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki

"Yıldız ismi al gel" dedi! Dursun Özbek'ten o isme tam yetki
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın

Altın durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
Kar yağarken İstiklal Marşı'na saygı duruşunda bulunan minik, gönülleri fethetti

Minik öğrenci okula giderken yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Körfez ülkelerinden İran hamlesi! Trump'ı açık açık uyardılar

Körfez ülkeleri harekete geçti! Suudi Arabistan'dan hava sahası kararı