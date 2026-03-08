Haberler

Mersin'de 6 Şubat depremleri sonrası 86 yeni okul inşa edildi

Güncelleme:
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Mersin'de 86 yeni okul inşa edildi, 2 spor salonu da hizmete açıldı. Toplamda 139 okul ve 2 bin 716 derslik eğitim hizmetine sunulacak.

Mersin'de 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından 86 yeni okul inşa edildi.

AK Parti Mersin İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında kentte dayanıksız oldukları belirlenen 1469 derslikli 114 okul yıkıldı.

Eğitim yatırımları kapsamında 1564 derslikli 86 yeni okulun inşa edildiği kentte, 2 spor salonu da hizmete açıldı.

Yapım, hazırlık ve ihale süreçleri devam eden 52 yeni okulun daha açılmasının planlandığı kentte, yatırımların tamamlanmasıyla 139 okul ve 2 bin 716 derslik eğitim öğretimin hizmetine sunulmuş olacak.

