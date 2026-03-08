Mersin'de 6 Şubat depremleri sonrası 86 yeni okul inşa edildi

Mersin'de 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından 86 yeni okul inşa edildi.

AK Parti Mersin İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında kentte dayanıksız oldukları belirlenen 1469 derslikli 114 okul yıkıldı.

Eğitim yatırımları kapsamında 1564 derslikli 86 yeni okulun inşa edildiği kentte, 2 spor salonu da hizmete açıldı.

Yapım, hazırlık ve ihale süreçleri devam eden 52 yeni okulun daha açılmasının planlandığı kentte, yatırımların tamamlanmasıyla 139 okul ve 2 bin 716 derslik eğitim öğretimin hizmetine sunulmuş olacak.