Mersin'de DEAŞ'a Finans Sağlayan İki Zanlı Gözaltına Alındı

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Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şahıstan biri tutuklandı. Jandarma, teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda zanlıları yakaladı.

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, DEAŞ'ın finans kaynaklarının ortaya çıkarılması, faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Teknik ve fiziki takip sonucu terör örgütüne finans sağladıkları değerlendirilen 2 şüpheli, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda yakalandı.

Zanlıların adreslerindeki doküman ve dijital materyaller incelemeye alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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