Mersin'de Bıçakla Tehdit Edip Arabayı Gasbeden Şüpheli Yakalandı

Mersin'de bıçakla tehdit ettiği kişinin hafif ticari aracını gasbeden şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli ilçesinde bir kişinin bıçakla tehdit edildikten sonra aracının gasbedilmesine ilişkin çalışma başlatıldı.

Olay mahalle ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 135 saatlik kayıt izleyip yaklaşık 10 bin araç analiz ederek zanlının kimliği ve adresini belirledi.

Ekiplerin operasyonunda şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmaya götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

Öte yandan, operasyonda ele geçirilen alıkonulmuş araç, sahibine teslim edildi.