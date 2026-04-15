Mersin'de Yenişehir Belediyesi'ne 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat' operasyonu; 12 tutuklama

Mersin'de Yenişehir Belediyesi'ne 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat' operasyonu; 12 tutuklama
Mersin'de 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturması kapsamında Yenişehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı, 12'si tutuklandı.

MERSİN'de 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturması kapsamında merkez ilçe Yenişehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Nisan'da sabah saatlerinde Yenişehir Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Ü.C.'nin de bulunduğu 33 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 31 şüpheliden, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Ü.C.'nin de olduğu 2'si şube müdürü, 7 belediye çalışanı ile 5 şirket sahibi toplam 12 şüpheli tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan soruşturma kapsamında 29 taşınmaz ve 13 araca el koyma kararı verildiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
