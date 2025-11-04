Mersin'de Akdeniz Belediyesi Araç Filosunu Genişletti

Mersin'de Akdeniz Belediyesinin hizmetlerinde kullanılan araç filosu yeni yatırımlarla genişletildi.

Belediyenin açıklamasına göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belediye tahsis edilen kazıcı yükleyici, çöp toplama kamyonu, su tankeri ve distribütörü hizmete alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, belediye kazandırılan modern araçlar sayesinde hizmet gücünün artacağını belirtti.

Yeni araçlarla daha etkin ve verimli hizmet sunacaklarını kaydeden Şener, şu ifadeleri kullandı:

"Akdeniz ilçesi sakinleri adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mız Sayın Murat Kurum'a, Bakanlık yetkililerine ve emeği geçen tüm bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni araçların ilçemize, belediyemize ve kıymetli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."