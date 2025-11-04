Haberler

Mersin'de Akdeniz Belediyesi Araç Filosunu Genişletti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de Akdeniz Belediyesinin hizmetlerinde kullanılan araç filosu, yeni kazandırılan modern araçlarla genişletildi. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, yeni araçlarla daha etkin hizmet sunacaklarını belirtti.

Mersin'de Akdeniz Belediyesinin hizmetlerinde kullanılan araç filosu yeni yatırımlarla genişletildi.

Belediyenin açıklamasına göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belediye tahsis edilen kazıcı yükleyici, çöp toplama kamyonu, su tankeri ve distribütörü hizmete alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, belediye kazandırılan modern araçlar sayesinde hizmet gücünün artacağını belirtti.

Yeni araçlarla daha etkin ve verimli hizmet sunacaklarını kaydeden Şener, şu ifadeleri kullandı:

"Akdeniz ilçesi sakinleri adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mız Sayın Murat Kurum'a, Bakanlık yetkililerine ve emeği geçen tüm bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni araçların ilçemize, belediyemize ve kıymetli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
Bahçeli'nin ittifak sözlerine Cumhurbaşkanlığından ilk yorum

Bahçeli'nin ittifak çıkışına Cumhurbaşkanlığından ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz

Altını olanlar dikkat: Öngördüğü rakam inanılmaz
YÖK'ten Hakan Fidan'ın diplomasına ilişkin iddialara yanıt

Bakan Fidan iddiası ses getirdi, YÖK'ten beklenen açıklama geldi
Ya tamam, ya devam diyecek! Sergen Yalçın'ın kader maçı

Ya tamam, ya devam diyecek! İşte Sergen'in kader maçı
Müslüman aday önde! Tarihi seçime saatler kala Trump'tan tehdit

Müslüman aday önde! Tarihi seçime saatler kala Trump'tan tehdit
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz

Altını olanlar dikkat: Öngördüğü rakam inanılmaz
Kabe'de çekilen görüntüye tepki yağıyor

Görüntü maalesef Kabe'de kaydedildi
Ederson'un Beşiktaş taraftarı ile yaşadığı gerginlik kamerada

Onu daha önce böyle görmediniz! Milyonlarca izlenen görüntü
Louvre Müzesi soygununda güvenlik şifresi akıllara durgunluk verdi

Tarihi soygunda skandal detay! Şifreyi tahmin etmek bir dakika sürdü
Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var

Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var
Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket

Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Orkun-Alvarez kapışması yeni değil! İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası

İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası
29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Gerekçesini açıklayan Bahçeli iddialara ateş püskürdü

29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Bahçeli gerekçesini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.