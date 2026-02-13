Haberler

Mersin'de akaryakıt hırsızlığı yapan sürücü yakalandı

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir sürücü, akaryakıt aldıktan sonra ücret ödemeden istasyonu terk etti. Jandarma ekipleri tarafından tespit edilen sürücüye ve otomobil sahibine toplamda 53 bin 832 lira ceza kesildi.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde aldığı akaryakıtın ücretini ödemeyen sürücü ile otomobil sahibine 53 bin 832 lira ceza verildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, bir akaryakıt istasyonuna plakasız araçla gelen sürücü, yakıt aldıktan sonra ücret ödemeden adresten ayrıldı.

Şikayet üzerine istasyondaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, sürücünün kimliğini tespit etti.

Yapılan çalışmayla sürücü gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sürücü ve otomobil sahibine 53 bin 832 lira ceza uygulandı.

Bu arada, otomobilin yakıt aldıktan sonra istasyondan ayrılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
