Mersin'de 104 okul projesi devam ediyor

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kent genelinde 1978 derslikli 104 okul projesinin devam ettiğini bildirdi.

Valiliğin açıklamasına göre Pehlivan, 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesi inşat, bakım ve onarım çalışması süren okulları inceledi.

Pehlivan, kentteki 1394 okulda 420 bin öğrencinin eğitim gördüğünü, okullardaki çalışmaların eğitimde rahatlama sağlayacağını anlattı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin okulları da etkilediğini kaydeden Pehlivan, "Milli Eğitim Bakanlığımızın destekleriyle 588 okulumuzda deprem testi ile analiz ve performans çalışması yaptık. Bunun neticesinde de 1829 derslikten oluşan 88 okulumuzu boşaltmak zorunda kaldık. 1108 derslikli 63 okulumuzun da yıkılmasına karar verildi." ifadelerini kullandı.

Vali Pehlivan, 1978 derslikli 104 okul projesinin devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışmalar kapsamında 7 okulumuzu tamamladık. Okullarımızın 49'unun inşaatı hızlı şekilde devam ediyor, 23'ü de ihale aşamasında. Bunlardan 573 derslikli 24 okulumuzu eylül ve ekime yetiştiriyoruz. Hemen akabinde de 522 derslikli 26 okulumuzu gelecek yıl şubatta hizmete alıyoruz. Bu okul inşaatlarımız da tamamlandığında toplam 1095 derslikli 50 okulumuz eğitim öğretim hizmetlerine sunulmuş olacak."

Afet döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde büyük dayanışma örneği sergilendiğini aktaran Pehlivan, "İlimizde yaklaşık 25 bin öğrenci ağırladık. Bu öğrencilerin bir kısmı bu dönemde gene bizim misafirimiz olacak. Hiçbir öğrencimizi mağdur etmeyecek şekilde tedbirlerimizi alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.