Mersin'deki 'ihaleye fesat' ve 'rüşvet' operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheli adliyede
7 KİŞİ TUTUKLANDI
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden aralarında Özel Kalem Müdürü D.U.'nun da bulunduğu 7 kişi çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı, 19 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı